TMW Radio Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"

Nel corso della prima puntata settimanale di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Gaetano Fontana, che, parlando del Girone B della categoria, ha fatto il punto sul Gubbio, squadra che ha allenato nella passata stagione portandola ai playoff, che si sono conclusi al Primo Turno della Fase a Gironi. Ma che - a inizio stagione - sembravano un traguardo complicato.

Queste, le sue parole: "Il Gubbio è partito con l’ambizione di arrivare tra le prime cinque posizioni, ma ci sono stati tanti problemi, da quello che leggo, soprattutto infortuni che hanno penalizzato il blocco squadra, e non si è riusciti a trovare quella continuità necessaria per fare risultati con convinzione e con una precisa fisionomia di squadra. Ora sembra che l’allarme stia rientrando e ci si aspetta che questa seconda parte di campionato possa rappresentare una svolta. Bisogna però fare attenzione, perché i playout sono lì, a un soffio. In questi campionati, è vero che le ambizioni e la qualità della rosa porterebbero a pensare a un torneo diverso, ma quando ti trovi laggiù diventa tutto più complicato: subentrano paure, tensioni, e quegli spettri che poi fai fatica a debellare se non hai forza morale e capacità di reagire. Mi auguro che il Gubbio riesca a venirne fuori al più presto".

Al momento attuale, i rossoblù, che hanno già osservato il turno di riposo dovuto all'esclusione del Rimini dal campionato, sono al 13° posto della graduatoria, ma il tempo per risalire non manca.