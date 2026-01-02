TMW
Il giovane Bertoncini in uscita dallo Spezia: ci sono tre club di Serie C sulle sue tracce
TUTTO mercato WEB
Sirene dalla Serie C per il giovane difensore centrale Andrea Bertoncini dello Spezia. Il calciatore è in uscita dal club ligure per trovare maggiore spazio, visto che finora è sceso in campo solo con la Primavera, e ha diverse proposte dalla terza serie.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sul classe 2006 ci sarebbero infatti Bra, Dolomiti Bellunesi e Foggia. Il calciatore, legato ai liguri fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, si trasferirà in prestito fino al termine della stagione.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia