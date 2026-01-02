TMW Il giovane Bertoncini in uscita dallo Spezia: ci sono tre club di Serie C sulle sue tracce

Sirene dalla Serie C per il giovane difensore centrale Andrea Bertoncini dello Spezia. Il calciatore è in uscita dal club ligure per trovare maggiore spazio, visto che finora è sceso in campo solo con la Primavera, e ha diverse proposte dalla terza serie.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sul classe 2006 ci sarebbero infatti Bra, Dolomiti Bellunesi e Foggia. Il calciatore, legato ai liguri fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, si trasferirà in prestito fino al termine della stagione.