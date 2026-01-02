Ufficiale Del Fabro saluta il Giugliano e si accasa al Picerno: ha firmato fino al 2027

Il difensore Dario Del Fabro in questo primo giorno di mercato ha salutato il Giugliano, dove aveva giocato in questa prima metà di stagione, e si è accasato al Picerno con cui ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Queste le note dei due club:

"La società Giugliano Calcio 1928, comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in essere con il difensore Dario Del Fabro.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali".

"L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Dario Del Fabro, classe 1995, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Difensore centrale di piede destro, Del Fabro è un giocatore con esperienza in diversi campionati professionistici. In carriera ha militato in squadre come Cagliari in Serie A, Pisa e Novara in Serie B e ha collezionato anche esperienze all’estero con Kilmarnock in Scozia e ADO Den Haag in Eredivisie. Nella stagione più recente ha giocato nel Giugliano in Serie C.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:“Siamo molto soddisfatti di poter accogliere Dario a Picerno. Parliamo di un calciatore con un bagaglio importante, che conosce bene le dinamiche del calcio professionistico e che potrà dare solidità, personalità ed esperienza al nostro reparto difensivo. Il suo profilo si inserisce perfettamente nel percorso che stiamo portando avanti.”

La società rivolge a Dario il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù".