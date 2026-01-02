Ufficiale Ospitaletto, termina in anticipo l'avventura di Nahrudnyy. L'esterno torna alla Cremonese

L'esperienza dell'italo-ucraino Nahrudnyy all'Ospitaletto è durata solo sei mesi con due presenze fra Serie C e Coppa Italia Serie C. L'esterno di centrocampo torna infatti alla Cremonese, proprietaria del cartellino, che probabilmente lo girerà in prestito altrove per la seconda parte della stagione. Questo il comunicato del club bresciano:

"L’Ospitaletto Franciacorta comunica il rientro anticipato dal prestito del centrocampista Vladislav Nahrudnyy alla Cremonese.

Arrivato nella sessione estiva di calciomercato, il classe 2005 ha totalizzato due presenze nella prima metà dell’anno: ha giocato nel secondo turno di Coppa Italia contro l’Inter Under 23 e in campionato contro l’Alcione Milano.

L’Ospitaletto Franciacorta esprime la propria gratitudine per l’apporto e per la professionalità che Vladislav Nahrudnyy ha fornito in questi mesi e gli augura un futuro calcistico prospero e soddisfacente".