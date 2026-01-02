Como, i convocati di Cesc Fabregas per la gara contro l'Udinese: Addai indisponibile

Sono 23 i convocati del Como per la partita di domani, in programma alle ore 12.30, contro l'Udinese. Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione di mister Cesc Fabregas per il 18° turno di Serie A:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.

Come arriva il Como.

Il desiderio per l’anno nuovo il Como lo ha espresso, ma dipenderà dal tragitto che compirà. A partire dal match casalingo contro l’Udinese, dove Fabregas non avrà Diego Carlos, squalificato: al suo posto si scalda Kempf, che farà coppia con Ramon. Sulle fasce solito ballottaggio Valle-Moreno, con l’ex Liverpool confermato, mentre Van der Brempt viaggia verso una maglia da titolare, in vantaggio su Smolcic. Da Cunha-Perrone a braccetto in mediana, mentre dalla trequarti in avanti dovrebbero essere confermati gli uomini di Lecce. Quindi Vojvoda ed Jesus Rodriguez larghi e alti, Nico Paz intoccabile alle spalle di Douvikas. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva l'Udinese.

L’Udinese sfiderà il Como nella sua prima gara del 2026. Mister Kosta Runjaic recupera Okoye dopo il turno di squalifica scontato contro la Lazio. Per la probabile formazione si resta sul 3-5-2 come modulo di partenza, con il nigeriano in porta, che dovrebbe superare un Padelli che però contro la Lazio ha ben figurato. Il ballottaggio principale riguarda la fascia sinistra e il ruolo conseguentemente di braccetto. Kabasele potrebbe lasciare il posto a Kamara, che può tornare sulla fascia sinistra, con Bertola, Kristensen e Solet (che stringerà i denti dopo l'acciacco patito in settimana) a difendere l'area di rigore. Per il resto solito terzetto formato da Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski, con Zanoli sulla fascia destra e la coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis a completare l’undici. (da Udine, Davide Marchiol)