Il Latina continua a rinforzare il centrocampo: arriva Lipani dalla Virtus Entella
Dopo Antonio De Cristofaro e Sonny D'Angelo dall'Avellino, il Latina ha annunciato anche l'acquisto di un terzo centrocampista centrale. Si tratta di Iacopo Lipani che arriva in prestito dalla Virtus Entella. Di seguito il comunicato del club pontino:
"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Iacopo Lipani, che arriva in nerazzurro fino a giugno con la formula del prestito dalla Virtus Entella.
Centrocampista classe 2001, Lipani è cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, con cui ha esordito in Prima Squadra nella stagione 2018/2019, legando di fatto quasi tutta la sua carriera professionistica al club ligure.
Nel suo percorso con la Virtus Entella ha collezionato 88 presenze ufficiali, contribuendo alla conquista di due campionati di Serie C e una Supercoppa di Serie C, oltre a vivere da protagonista la stagione della promozione in Serie B, chiusa con 32 presenze. In totale, Lipani vanta oltre 100 presenze tra i professionisti.
Le uniche esperienze lontano da Chiavari sono state le parentesi con Monterosi e Derthona, utili a completarne il percorso di crescita.
Centrocampista duttile, affidabile e con una solida conoscenza della categoria, Lipani rappresenta un innesto di qualità ed esperienza per la rosa nerazzurra".