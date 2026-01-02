Cagliari, il motivo della panchina di Deiola contro il Milan: fastidio alla coscia nella rifinitura
Fastidio alla coscia destra per Alessandro Deiola. Il centrocampista del Cagliari ha accusato un problema muscolare nella rifinitura di questa mattina e nel match contro il Milan partirà dunque dalla panchina.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.