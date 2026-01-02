Ufficiale Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo. Dal Pisa arriva Maucci

"L’Ospitaletto Franciacorta è lieto di annunciare un nuovo rinforzo, Giacomo Maucci che arriva in prestito annuale dal Pisa. Il centrocampista classe 2007 ha vestito la maglietta del Brescia Calcio sino al 30 giugno 2025 e con le Rondinelle vanta 34 presenze (impreziosite da 7 reti e 3 assist) nel campionato Primavera 2. Nel breve scorcio di questa stagione, il giocatore si è messo in mostra con la Primavera 2 del Pisa in due occasioni e ha realizzato un assist".

Con questa nota il club bresciano annuncia l'arrivo del giovane centrocampista che nella prima parte di stagione ha giocato con la Primavera del club toscano.

Queste invece le prime parole del nuovo centrocampista arancioblù ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di essere qui a Ospitaletto Franciacorta. Sono mezz’ala sinistra e all’occorrenza trequartista ma sono a totale disposizione dello staff tecnico. Mi piace molto questo gruppo è giovane, c’è entusiasmo e mi stanno facendo sentire a casa".