L'ex agente di Insigne: "Lui alla Lazio? Sarebbe bello rivederlo al Napoli"

Dove giocherà Lorenzo Insigne? Si attende la decisione dell'attaccante, con il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, spettatore interessato dei suoi prossimi passi. Il giocatore è infatti fermo, dal punto di vista delle gare ufficiali giocate, al match disputato a giugno 2025 con il Toronto, poche settimane prima di lasciare il club canadese.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un suo possibile rientro in Serie A, dove il suo nome è accostato con insistenza alla Lazio in particolare. L'ex agente del fantasista, Antonio Ottaiano, ha parlato di lui ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole in merito alla possibilità che possa riunirsi con il suo ex tecnico ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri:

"Il Napoli di Sarri era funzionale, con una rosa che si intercambiava alla perfezione" - ha fatto notare il procuratore - ". Dal mio punto di vista sarebbe bellissimo rivederlo al Napoli, ma ci sono tante situazioni anche ambientali e tattiche da far quadrare". Sì perché la squadra di Conte nel frattempo ha ricominciato a giocare con un modulo che valorizza gli esterni d'attacco, al contempo però in quel ruolo si è ritrovato David Neres. "Il futuro di Raspadori? Nella Lazio, ripercorrendo quanto creato a Napoli, Raspadori può essere il Mertens che Sarri ebbe in azzurro", ha aggiunto Ottaiano.