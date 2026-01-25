Il Genoa la vince con i cambi: Malinovskyi, Ekuban e Messias ribaltano 3-2 il Bologna

Succede di tutto al "Ferraris" ma alla fine fa festa il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi conquista tre punti vitali per la salvezza superando il Bologna per 3-2. Decisivi gli ingressi nella ripresa di Malinovskyi, Ekuban e Messias.

Le scelte dei tecnici

Daniele De Rossi cambia modulo e in porta si affida a Bijlow con Otoa al centro della difesa al posto dello squalificato Ostigard mentre Marcandalli e Vasquez sono i braccetti. A centrocampo spazio a Ellertsson e Frendrup con Norton-Cuffy e Martin esterni. In attacco il tridente formato da Vitinha, Colombo e Ekhator. Risponde Vincenzo Italiano con il 4-2-3-1 con Immobile schierato al centro dell’attacco supportato da Rowe a destra, Dominguez a sinistra e Odgaard al centro. In cabina di regia con Freuler c’è Ferguson mentre in difesa davanti Skorupski ci sono Zortea, Casale, Heggem e Lykogiannis.

La sblocca Ferguson

E’ subito il neo acquisito della squadra di casa a rendersi protagonista di una bella respinta sulla conclusione dalla distanza di Lykogiannis. Poco dopo il quarto d’ora Freuler allarga troppo il braccio in area di rigore colpendo al volto Vitinha che va a terra, per Maresca non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore ed invita il portoghese a rialzarsi fra le proteste di De Rossi e dello stesso attaccante. La squadra di Vincenzo Italiano sale in cattedra e al 23’ Rowe effettua un cross dalla destra che né Immobile né Ferguson riescono ad intercettarlo. Al 35’ la formazione ospite passa in vantaggio con Ferguson che trova il destro dalla distanza. Il pallone impatta sul palo e poi si insacca nella porta di un incolpevole Bijlow che si era proteso in tuffo.

Il Genoa la riprende con i cambi

La ripresa si apre con il raddoppio del Bologna con Rowe che scende sulla corsia di destra e mette un pallone teso verso il centro dell’area, Otoa colpisce male ed infila Bijlow. Lo stesso centrale del Grifone stacca di testa pochi istanti più tardi in area avversaria ma Skorupski respinge. Succede di tutto pochi istanti più tardi: Skoruopski controlla male un pallone fuori dell’area e se lo fa soffiare da Vitinha. Il portiere degli emiliani lo atterra e viene espulso da Maresca. Dopo una revisione al monitor, il direttore di gara conferma il rosso generando le proteste della panchina ospite. E proprio sugli sviluppi del calcio da fermo, Malinovskyi trova il gol che riapre la partita. Il Genoa è galvanizzato e proprio con Vitinha sfiora la rete del 2-2. Il pareggio però non tarda ad arrivare con un altro subentrato. Ci pensa Ekuban a calciare e a superare Ravaglia per la rete che riequilibra la sfida. Finita? Neanche per sogno, il Grifone mette le ali nel recupero con un altro subentrato, ovvero Messias che supera Ravaglia con una bella conclusione a giro dalla distanza.