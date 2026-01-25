Slitta ancora il fischio di inizio al 'Druso' per la neve. SudTirol-Padova spostata alle 16:30

Avrebbe dovuto prendere il via alle ore 15:00 la domenica di Serie B, con il primo degli ultimi due match della 21ª giornata del campionato cadetto, ma, come già avevamo anticipato, la neve sta dando parecchi problemi allo stadio 'Druso' di Bolzano, dove è stato ulteriormente slittato il fischio di inizio di SudTirol-Padova, che dovrebbe prendere il via alle ore 16:30. Il via del confronto (CLICCA QUI per le formazioni ufficiali), era - in un primo momento - spostato alle ore 15.30, ma adesso c'è stato un nuovo rinvio.

Questa, la nota del club: "L'FC Südtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l’inizio della gara tra FC Südtirol e Padova, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 16.30".

Intanto, ricordiamo anche quello che è il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26' Artistico

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 (rinviata ore 16.30) Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Pescara 14

*una gara in meno