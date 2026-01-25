Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia

Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Il pareggio senza reti del Via del Mare racconta molto più di quanto dica il tabellino. Lecce e Lazio si dividono la posta in una gara segnata da tensione e prudenza, specchio fedele delle rispettive difficoltà. I salentini mostrano qualcosa in più sul piano della manovra e nel primo tempo vanno vicini al vantaggio con la traversa colpita da Ramadani, ma alla distanza il risultato resta inchiodato sullo 0-0, un esito che alla fine appare coerente con quanto visto in campo.

Per il Lecce è un punto che pesa: dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra di Di Francesco torna a muovere la classifica e riesce ad abbandonare la zona retrocessione. Diverso il discorso per la Lazio, che era chiamata a una risposta dopo il ko pesante contro il Como ma non riesce a dare segnali convincenti. La prestazione non può soddisfare Maurizio Sarri, anche se il pareggio permette quantomeno di interrompere l’emorragia.

Nel finale, la scena se la prende Alessio Romagnoli. Dopo il triplice fischio, il difensore si dirige sotto il settore ospiti: saluta i tifosi, stringe la mano ai rappresentanti del tifo organizzato e consegna la maglia. Un momento carico di significato, con un pizzico di commozione, che profuma di addio. Il suo futuro sarà definito a breve: l’uscita dal club, con destinazione Qatar all’Al Sadd di Roberto Mancini, è prevista entro lunedì, rendendo quella di Lecce la sua ultima apparizione in biancoceleste.

Nel post gara Sarri evita polemiche ma lancia segnali chiari: “A me hanno detto che i giocatori vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società”. Parole che fotografano un momento delicato, dentro e fuori dal campo.

Articoli correlati
Serie A, la classifica aggiornata: Lecce a quota 18, Lazio a -11 dal Como Serie A, la classifica aggiornata: Lecce a quota 18, Lazio a -11 dal Como
Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"... Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta" Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta"
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata: Lecce a quota 18, Lazio a -11 dal Como Serie A, la classifica aggiornata: Lecce a quota 18, Lazio a -11 dal Como
En-Nesyri non è così vicino: il Siviglia tenta il sorpasso, marocchino tentato dal... En-Nesyri non è così vicino: il Siviglia tenta il sorpasso, marocchino tentato dal ritorno
Maignan capitan futuro: c'è l'accordo per il rinnovo, firma nei prossimi giorni Maignan capitan futuro: c'è l'accordo per il rinnovo, firma nei prossimi giorni
Giovane preso, adesso assalto a Njinmah: così il Napoli cambia i connotati dell'attacco... Giovane preso, adesso assalto a Njinmah: così il Napoli cambia i connotati dell'attacco
Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia... Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Fiorentina primo ko dell'anno travolta dal Cagliari e dal treno Palestra. Vanoli:... Fiorentina primo ko dell'anno travolta dal Cagliari e dal treno Palestra. Vanoli: "Serve un difensore"
Il Como ne fa 6 al Torino, Fabregas: "Insieme siamo troppo forti". E Baroni sente... Il Como ne fa 6 al Torino, Fabregas: "Insieme siamo troppo forti". E Baroni sente "fiducia"
Serie B, 21ª giornata: Venezia travolgente, Monza e Frosinone tengono il passo Serie B, 21ª giornata: Venezia travolgente, Monza e Frosinone tengono il passo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
2 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
3 25 gennaio 2022, Juventus e Fiorentina trovano l'accordo per Vlahovic. Le cifre
4 En-Nesyri non è così vicino: il Siviglia tenta il sorpasso, marocchino tentato dal ritorno
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.1 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.2 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Immagine top news n.4 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.5 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.6 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni in programma"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
Immagine news Serie A n.4 Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
Immagine news Serie A n.5 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone guarda avanti: "Serve lucidità, non ansia. I segnali ci sono"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.6 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?