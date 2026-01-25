Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia

Il pareggio senza reti del Via del Mare racconta molto più di quanto dica il tabellino. Lecce e Lazio si dividono la posta in una gara segnata da tensione e prudenza, specchio fedele delle rispettive difficoltà. I salentini mostrano qualcosa in più sul piano della manovra e nel primo tempo vanno vicini al vantaggio con la traversa colpita da Ramadani, ma alla distanza il risultato resta inchiodato sullo 0-0, un esito che alla fine appare coerente con quanto visto in campo.

Per il Lecce è un punto che pesa: dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra di Di Francesco torna a muovere la classifica e riesce ad abbandonare la zona retrocessione. Diverso il discorso per la Lazio, che era chiamata a una risposta dopo il ko pesante contro il Como ma non riesce a dare segnali convincenti. La prestazione non può soddisfare Maurizio Sarri, anche se il pareggio permette quantomeno di interrompere l’emorragia.

Nel finale, la scena se la prende Alessio Romagnoli. Dopo il triplice fischio, il difensore si dirige sotto il settore ospiti: saluta i tifosi, stringe la mano ai rappresentanti del tifo organizzato e consegna la maglia. Un momento carico di significato, con un pizzico di commozione, che profuma di addio. Il suo futuro sarà definito a breve: l’uscita dal club, con destinazione Qatar all’Al Sadd di Roberto Mancini, è prevista entro lunedì, rendendo quella di Lecce la sua ultima apparizione in biancoceleste.



Nel post gara Sarri evita polemiche ma lancia segnali chiari: “A me hanno detto che i giocatori vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società”. Parole che fotografano un momento delicato, dentro e fuori dal campo.