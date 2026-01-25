Ufficiale Atalanta U23, il rinforzo arriva dal Casarano. Prelevato a titolo definitivo Zanaboni

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Casarano "comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, alla società Atalanta Bergamasca calcio il calciatore Emanuele Zanaboni.

Ad Emanuele il ringraziamento per l’impegno profuso nell’indossare la maglia rossazzurra, unito all’auspicio di raggiungere sempre più alti traguardi professionali".

Questa, invece, la nota dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Emanuele Zanaboni dal Casarano.

Nato a Milano il 5 febbraio 2005, Zanaboni è un attaccante cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Pro Patria. Nel corso della sua carriera ha maturato anche esperienze in prestito con la Primavera del Bari e successivamente con il Monza. Nell’estate scorsa si è trasferito al Casarano, squadra con cui ha collezionato finora 19 presenze in campionato, realizzando 2 gol e 1 assist, oltre a 2 presenze in Coppa Italia Regionale impreziosite da una rete.

La Società intera dà il benvenuto a Emanuele e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia nerazzurra.