Adorante trascina il Venezia. Con numeri a oggi migliori di quelli centrati con la Juve Stabia

Un avvio di stagione che aveva fatto storcere il naso ai più scettici, ma che era stato solo ingannevole in virtù di quella che era stata la passata stagione, conclusa in modo magistrale da Andrea Adorante, diamante della Juve Stabia passato poi in estate al Venezia. E in gol - due per l'esattezza - anche nella giornata di ieri, che lo ha visto toccare quota 11 centri nel campionato di Serie B, e fare meglio di quanto non avesse fatto lo scorso anno con la maglia delle vespe campane.

Per lui, parlano i numeri. Quando sono quasi trascorse 21 giornate del torneo cadetto (oggi la conclusione del 21° turno, con gli ultimi due match), il classe 2000, che ha collezionato finora 19 presenze, ha sfondato appunto il muro della doppia cifra, che nel campionato scorso, toccò solo alla 25ª giornata; allora, erano sempre due le gare saltate dal calciatore, ma i tempi per strappare la doppia cifra si erano dilazionati. Gli undici gol, addirittura, arrivarono alla 26ª.

Come già avevamo ricordato nel corso dei mesi, quindi, il bomber arancioneroverde, miglior marcatore della squadra e a -1 dalla vetta della classifica cannonieri, non è stata quindi un'aspettativa disattesa, ma ha avuto solo tempistiche diverse. Ma del resto si sa, ogni campionato è a sé...