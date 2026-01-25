Ufficiale
Pro Patria, il rinforzo a centrocampo arriva dal Pisa. Accordo per il prestito secco di Frosali
Volto nuovo in casa Pro Patria, con Jacopo Frosali che saluta il Siracusa nel Girone C e passa in forza alla formazione bustocca; in Lombardia, esattamente come era accaduto per la Sicilia, arriva con la formula del prestito dal Pisa.
Questa la nota dei tigrotti:
"Jacopo Frosali è un giocatore BiancoBlu
Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Jacopo Frosali.
Il centrocampista classe 2006 arriva a titolo temporaneo dal Pisa. Cresciuto proprio nel vivaio del Pisa nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Siracusa in Serie C.
Frosali sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026.
Il giocatore indosserà la maglia n° 23.
Benvenuto a Busto, Jacopo!".
