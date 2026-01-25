Il Guidonia Montecelio la vittima preferita. Tenkorang del Ravenna torna al gol e batte i record

Un momento sicuramente particolare quello che sta vivendo il Ravenna, che dopo aver perso parecchio terreno dalla vetta del Girone B di Serie C, è tornato alla vittoria: ieri, infatti, la formazione di mister Marco Marchionni ha battuto il Guidonia Montecelio, e ha riassaporato i tre punti.

Ma la festa a tinte giallorosse non è finita qui, perché, dopo ben quattro mesi, è tornato al gol anche il centrocampista Joshua Tenkorang, che non solo ha contribuito alla vittoria dei suoi ma ha anche battuto il suo record personale di gol tra i professionisti, che non erano mai andati oltre i sei; quello segnato ai laziali, invece, è stato il settimo centro della sua stagione. L'avvio di annata del classe 2000, a livello realizzativo, era stato strepitoso, ben sei gol nelle prime cinque gare (due doppiette), poi il lungo digiuno. Adesso, invece, una nuova gioia.

Ricordiamo che i sei gol prima di adesso, Tenkorang, li aveva realizzati nella passata stagione con la maglia del Lumezzane nel Girone A della categoria, mentre in questa annata aveva punito Campobasso e Bra con due reti, poi il Perugia e prima degli umbri il già citato Guidonia Montecelio. Che evidentemente è la vittima preferita del calciatore.