Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"

Nico Paz, sì, ma anche tanti altri. Il Como pian piano sta scoprendo tanti ottimi calciatori. Anche chi a inizio stagione non ha rispettato le aspettative e non ha trovato spazio. Uno su tutti: Martin Baturina. Altro giro, altra presenza da titolare e altre gol per il trequartista croato. Dopo il 6-0 al Torino, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa e ha tessuto anche le sue lodi:

"Ne abbiamo parlato un po' ieri, è molto intelligente, anche difensivamente è a un livello altissimo. Può giocare trequartista, venendo dentro da sinistra, voglio trovare la migliore condizione per esprimersi al meglio. Si connette meglio con Nico, può fare gol e assist. Dopo spetta a me come metterli tutti insieme, però bravo lui, non ha mollato mai. Da fuori gli hanno mangiato la testa, bravo lui, merita tuto questo senza fermarsi. Ora stabilità e serenità".

Kuhn è un altro giocatore che ha aspettato.

"Questo gol Nicolas lo fa tante volte in allenamento, l'anno scorso ha fatto 21 gol e 15 assist. Mi rifiuto di pensare che non possa farlo. È timido, ha bisogno di essere spinto. La gente si deve fidare di noi che siamo lì ogni giorno e vediamo cose. Deve ritornare Addai, oggi non lo abbiamo messo dentro perché martedì ha un'altra partita, Morata sarà già dentro il gruppo probabilmente martedì. Diao sai cosa ti dà in contropiede e nello spazio, per fisicità anche. Quanti più siamo, il Como diventa più forte. Questo il nostro obiettivo".