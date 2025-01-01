Catanzaro-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tra i pali blucerchiati c'è Martinelli titolare
Nella serata di venerdì, si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che dovrebbe poi questo pomeriggio, con gli ultimi due match in programma: problemi, però, per il fischio di inizio di SudTirol-Padova, che, causa neve, è stato slittato alle ore 16:30.
Al netto di ciò alle ore 17:15 prenderà il via Catanzaro-Sampdoria, gara che vede i blucerchiati con Martinelli tra i pali.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Frosinini; Favasuli, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro; Cisse, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Hadzikadunic, Abildgaard; Depaoli, Henderson, Conti, Giordano; Cherubini, Pafundi; Coda. All.: Gregucci.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno