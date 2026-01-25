Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti

Altri scontri tra tifosi hanno paralizzato le autostrade italiane in questo weekend. Dopo i fatti di una settimana fa tra supporters della Fiorentina e della Roma, le quali sono state entrambe punite con il divieto di trasferta fino al termine della stagione, questa domenica è toccato a Lazio e Napoli vivere una situazione simile.

Come riferito dall'Ansa, infatti, questa mattina ci sono stati degli scontri nella zona di Frosinone tra i tifosi del Napoli in partenza per Torino dove questo pomeriggio, alle 18:00, la squadra di Conte giocherà contro la Juventus, e quelli della Lazio di ritorno da Lecce.

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Avevano con sé mazze e coltelli che sono stati tutti sequestrati.