Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria

Nella serata di venerdì, con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani sera con un doppio confronto del Girone A. Alle ore 12-30, però, è iniziata la lunga domenica di terza serie, che è poi proseguendo con i match delle ore 14:30, da poco conclusi.

Nel Girone A, ha smarrito la via del successo la Pro Patria, che cade anche nello scontro diretto con il Novara, mentre la Giana Ermionio, in rimonta, archivia la pratica Arzignano; si complica invece un po' la vita l'Ascoli, nel Girone B, che riesce comunque a strappare i tre punti al Perugia, dopo un'autorete aveva riaperto il confronto contro un Grifo che adesso torna a sudare freddo, classifica alla mano. Nel Girone C, invece, il Catania porta a casa il big match contro il Cosenza, e torna a vincere anche la Salernitana. Corsaro il Trapani sul campo della Casertana.

Di seguito, il punto della situazione:

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Triestina – Lumezzane 2-1

72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)

Albinoleffe – Trento 1-2

47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)

Union Brescia – Renate 1-2

24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)

Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2

3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)

Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1

6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)

Novara – Pro Patria 3-0

30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)

Domenica 25 gennaio

Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43, Cittadella 36*, Renate 35, Inter U23 34*, Trento 34, Alcione Milano 33*, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26*, Dolomiti Bellunesi 25*, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 16*, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Carpi – Ternana 0-1

79' Orellana

Torres – Bra 1-1

2' Sinani (B), 36' Sala (T)

Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1

45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)

Sambenedettese – Pianese 0-2

74' Fabrizi, 90'+5 Sussi

Arezzo – Juventus Next Gen 1-0

20' Tavernelli

Ascoli – Perugia 2-1

33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)

Domenica 25 gennaio

Ore 17.30 - Gubbio – Forlì

Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro

Ore 17.30 - Pineto – Campobasso

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 33*, Pianese 31, Campobasso 30*, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27**, Carpi 27, Forlì 25*, Gubbio 23**, Sambenedettese 23, Livorno 22*, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)

Latina – Foggia 2-0

33' Fasan, 41' Parigi

Casarano – Picerno

4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)

Crotone – Potenza 2-0

42' Maggio, 52' Di Pasquale

Team Altamura – Atalanta U23 1-1

45' Comi (A), 49' Grande (T)

Casertana – Trapani 0-1

81' Nina

Catania – Cosenza 2-0

34' Jimenez, 76' Lunetta

Sorrento – Salernitana 0-2

41' Villa, 90'+6 Lescano

Domenica 25 gennaio

Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva