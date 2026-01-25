Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 23ª giornata: il Team Altamura riprende l'Atalanta U23. L'Arezzo batte la Juve NG

Serie C, 23ª giornata: il Team Altamura riprende l'Atalanta U23. L'Arezzo batte la Juve NG
Claudia Marrone
Oggi alle 14:25Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, e con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si chiuderà poi domani sera con un doppio confronto del Girone A. Alle ore 12-30, però, è iniziata la lunga domenica di terza serie.

In campo, è scesa la capolista del Girone B, l'Arezzo, che non si è lasciata pressare dal risultato del Ravenna, che ha giocato ieri, e ha battuto la Juventus Next Gen, confermando il primato e tenendo a distanza le inseguitrici; 1-0 il finale di gara. Sciupa invece il vantaggio del primo tempo l'Atalanta U23, che in uno scontro quasi diretto - o almeno non per le parti altissime della classifica - si è fatta acciuffare sull'1-1 dal Team Altamura, che nella ripresa ha rimesso in piedi il match.

Di seguito, il punto della situazione:

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE B
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1
45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)
Sambenedettese – Pianese 0-2
74' Fabrizi, 90'+5 Sussi
Arezzo – Juventus Next Gen 1-0
20' Tavernelli
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 37*, Pineto 33*, Pianese 31, Campobasso 30*, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27**, Carpi 27, Forlì 25*, Gubbio 23**, Sambenedettese 23, Livorno 22*, Bra 21, Perugia 19*, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano – Picerno
4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)
Crotone – Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale
Team Altamura – Atalanta U23 1-1
45' Comi (A), 49' Grande (T)
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Benevento 51, Catania 48*, Salernitana 42*, Casertana 39*, Cosenza 37*, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Sorrento 24*, Trapani 22*, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 29*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 19*, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

