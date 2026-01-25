Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', bene il Novara. Si complica la strada del Perugia

Nella giornata di venerdì, con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si chiuderà poi domani sera con un doppio confronto del Girone A. Alle ore 12-30, però, è iniziata la lunga domenica di terza serie, che sta ora proseguendo con i match delle ore 14:30 che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi.

Dopo i primi 45', e con i fari puntati sullo scontro salvezza del Girone A, sorride il Novara, che si porta sul doppio vantaggio con la Pro Patria, mentre l'Arzignano è ora corsaro sul campo della Giana Erminio; e a proposito di corsa salvezza, ma guardando al Girone B, si complica la strada del Perugia, per adesso sotto di una rete sul campo dell'Ascoli. Andando invece al Girone C, si sbloccano solo i risultati di Catania e Salernitana, con le due formazioni che stanno vincendo i propri match.

Di seguito, il punto della situazione:

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 0-1

6' Bernardi

Novara – Pro Patria 2-0

30' Alberti, 45'+1 Lanini

Domenica 25 gennaio

Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Già giocate

Triestina – Lumezzane 2-1

72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)

Albinoleffe – Trento 1-2

47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)

Union Brescia – Renate 1-2

24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)

Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2

3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 29*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 19*, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Ascoli – Perugia 1-0

33' D'Uffizi

Domenica 25 gennaio

Ore 17.30 - Gubbio – Forlì

Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro

Ore 17.30 - Pineto – Campobasso

Già giocate

Carpi – Ternana 0-1

79' Orellana

Torres – Bra 1-1

2' Sinani (B), 36' Sala (T)

Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1

45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)

Sambenedettese – Pianese 0-2

74' Fabrizi, 90'+5 Sussi

Arezzo – Juventus Next Gen 1-0

20' Tavernelli

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 37*, Pineto 33*, Pianese 31, Campobasso 30*, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27**, Carpi 27, Forlì 25*, Gubbio 23**, Sambenedettese 23, Livorno 22*, Bra 21, Perugia 19*, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Casertana – Trapani 0-0

Catania – Cosenza 1-0

34' Jimenez

Sorrento – Salernitana 0-1

41' Villa

Domenica 25 gennaio

Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Già giocate

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)

Latina – Foggia 2-0

33' Fasan, 41' Parigi

Casarano – Picerno

4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)

Crotone – Potenza 2-0

42' Maggio, 52' Di Pasquale

Team Altamura – Atalanta U23 1-1

45' Comi (A), 49' Grande (T)

Classifica: Benevento 51, Catania 48*, Salernitana 42*, Casertana 39*, Cosenza 37*, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Sorrento 24*, Trapani 22*, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva