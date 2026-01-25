La neve cade sul 'Druso' di Bolzano: rinviato di 30' il fischio di inizio di SudTirol-Padova
Con la giornata odierna, e con le ore 15:00, avrebbe dovuto prendere il via la domenica cadetta, con il primo degli ultimi due match della 21ª giornata del campionato di Serie B; allo stadio 'Druso' di Bolzano, però, la neve ha dato qualche problema di troppo al fischio di inizio del confronto tra SudTirol e Padova, che è stato slittato intanto di 30 minuti. Il confronto (CLICCA QUI per le formazioni ufficiali), dunque, è al momento previsto per le 15:30, ma seguiranno chiaramente aggiornamenti.
Intanto, ricordiamo anche quello che è il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno