La neve cade sul 'Druso' di Bolzano: rinviato di 30' il fischio di inizio di SudTirol-Padova

Con la giornata odierna, e con le ore 15:00, avrebbe dovuto prendere il via la domenica cadetta, con il primo degli ultimi due match della 21ª giornata del campionato di Serie B; allo stadio 'Druso' di Bolzano, però, la neve ha dato qualche problema di troppo al fischio di inizio del confronto tra SudTirol e Padova, che è stato slittato intanto di 30 minuti. Il confronto (CLICCA QUI per le formazioni ufficiali), dunque, è al momento previsto per le 15:30, ma seguiranno chiaramente aggiornamenti.

Intanto, ricordiamo anche quello che è il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26' Artistico

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Pescara 14

*una gara in meno