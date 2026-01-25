Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Bruttissime notizie per il Napoli. Quella che era una possibilità, oggi è diventata realtà: David Neres si opera. Il giocatore ha subito una lesione al tendine della caviglia sinistra e nei prossimi giorni volerà a Londra per svolgere l'intervento chirurgico.
Neres lo scorso 4 gennaio aveva cominciato a sentire dolore a Roma e di conseguenza era rimasto fermo per un po' di tempo, ma è stato il riacutizzarsi di quel fastidio, che è anche peggiorato nel tempo, a creargli il danno più importante. Potrebbe dover rimanere ai box per un periodo tra i 2 e i 3 mesi.
