Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Bologna (Domenica 25 gennaio, ore 15.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Uomini contati in difesa per Daniele De Rossi in vista della gara contro il Bologna. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione lo squalificato Ostigard che sarà rimpiazzato al centro della difesa da Otoa mentre Marcandalli e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Leali. Dubbio anche sulla corsia di destra dove Norton-Cuffy resta in forse. In caso di forfait del difensore inglese è pronto Sabelli che ha dimostrato a Parma, e non solo, di essere molto affidabile. A sinistra spazio a Martin mentre in mezzo al campo Ellertsson potrebbe avere ancora una volta maglia da titolare al fianco di Malinovskyi e Frendrup mentre Vitinha e Colombo sarà la coppia d’attacco. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Bologna

Dopo le fatiche di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano sarà impegnato nella trasferta di Genova, nella quale vorrà dare continuità alla vittoria di Verona e allo stesso tempo tornare a far punti dopo la debacle con la Fiorentina. In porta si va verso la conferma di Skorupski, pronto al ritorno in campionato dopo 77 giorni dall’infortunio contro il Napoli. In difesa Holm non sta vivendo un gran periodo di forma ed è insidiato da Zortea, mentre Lykogiannis sostituirà lo squalificato Miranda. Al centro Heggem è costretto agli straordinari: al suo fianco è ballottaggio aperto tra Vitik e Casale, con il secondo favorito. A centrocampo tornerà Freuler (ancora fuori dalla lista Uefa e dunque più riposato rispetto ai suoi compagni di reparto) in tandem con Pobega. Sulla trequarti l’ottimo momento di Rowe insidia sia Cambiaghi sia Orsolini, ma - essendo partiti dalla panchina contro il Celtic - Italiano dovrebbe tornare al tridente composto dai due azzurri insieme ad Odgaard. Davanti maglia pronta per Castro al rientro dopo la sindrome influenzale, ma occhio alla sorpresa Immobile che scalpita per una chance da titolare. (da Bologna, Leonardo Nevischi)