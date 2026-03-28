Lecco, Valente: "Le prossime tre partite ci diranno quale strada prenderemo"

Il tecnico del Lecco, Federico Valente, ha presentato la sfida contro il Cittadella, sottolineando l’importanza del momento: “Le prossime tre partite ci diranno quale strada prenderemo. Dovremo essere solidi e concreti come nelle ultime uscite”.

Valente si aspetta una gara aperta: “Andremo lì per imporre il nostro gioco, contro una squadra che ha fatto tanti punti e che vorrà reagire dopo l’ultima sconfitta”. All’andata, nonostante il ko, il Lecco disputò una delle migliori prestazioni stagionali: “La ricordiamo bene, ma stavolta il contesto sarà diverso, anche per il campo”.

Sull’avversario, guidato da Manuel Iori, il tecnico non ha dubbi: “Sono organizzati, equilibrati e pericolosi sulle palle inattive. Mi aspetto una squadra più verticale rispetto all’andata, dovremo stare molto attenti”.

Capitolo squadra: “Arriviamo da una gara intensa, anche mentalmente. I ragazzi hanno lavorato bene, con grande intensità”. Su Rizzo e Romani: entrambi impegnati con le rispettive nazionali, con tempistiche diverse di rientro.

Dal punto di vista tattico, possibile conferma dell’assetto offensivo: “Sipos e Konatè si muovono bene e si completano, insieme a Duca e Zanellato possiamo creare pericoli. È una soluzione che possiamo riproporre”.

Infine, attenzione ai dettagli: “Le palle inattive possono fare la differenza. Serve qualità nella battuta, ma anche fiducia e consapevolezza: spesso le partite si decidono su episodi”.