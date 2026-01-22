Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"

L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:04Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Danilo Caravello, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del campionato di Lega Pro:

Partiamo dalla classica domanda di questo periodo: quanto è difficile il mercato di gennaio rispetto a quello estivo?
"Il mercato invernale è sicuramente più complicato. Quello estivo è più lungo, articolato e ricco di variabili; quello di gennaio, invece, è un mercato “centrato”, dura solo un mese e non tutti i calciatori sono realmente sul mercato. Le squadre hanno obiettivi ben precisi: se non riescono ad arrivare alla prima scelta, passano alla seconda o alla terza.
È un mercato di metà stagione, dove gli interventi devono essere estremamente mirati e bisogna anche essere fortunati, perché poi non c’è più tempo per rimediare. L’aspetto positivo è che, essendo più breve, diventa anche più incisivo: c’è meno tempo e quindi le società sono portate a chiudere prima le operazioni".

Siamo ormai oltre la metà del mercato: chi si è mosso meglio finora in Serie C?
"La Serie C è composta da tante piazze importanti, soprattutto nel girone C, dove ci sono tre o quattro squadre con organici che non hanno nulla da invidiare alla Serie B. Le squadre di vertice, per ora, hanno fatto poco: il Vicenza ha effettuato qualche ritocco, il Benevento non si è mosso, la Salernitana ha fatto due o tre operazioni all’inizio ma credo che il suo mercato non sia ancora finito.
Il Catania, invece, si è dovuto muovere prima per motivi oggettivi: ha subito infortuni molto gravi a giocatori chiave come Di Gennaro, Cicerelli e Aloi. Ha trovato sostituti giusti per restare competitivo fino alla fine e per questo, al momento, la menzione va proprio al Catania.
Detto questo, credo che nei prossimi quindici giorni le altre big non resteranno ferme: questi grandi club hanno obiettivi importanti e non lasceranno nulla di intentato".

Ha citato il Brescia: se dovessero arrivare rinforzi importanti, il distacco dal Vicenza è colmabile o i biancorossi restano la squadra più forte?
"Il Vicenza quest’anno ha dimostrato di aver imparato dagli errori del passato. Ha scelto un allenatore che conosce benissimo la categoria e che l’ha già vinta, mettendo in pratica principi fondamentali per chi vuole conquistare il campionato.
La squadra subisce pochissimi gol e, con la qualità che ha in mezzo e davanti, prima o poi il gol lo trova. Tutti corrono a cercare attaccanti ed è giusto, ma il nostro calcio insegna che con la miglior difesa si lotta sempre per vincere. Se hai solo il capocannoniere ma la squadra non lo supporta, rischi di ottenere solo un premio individuale.
Io credo che il campionato possa perderlo solo il Vicenza. Dopo due anni arrivati a un passo dall’obiettivo, penso che questo possa essere il suo anno".

Un discorso simile vale anche per gli altri gironi?
"Nel girone B vedo l’Arezzo con qualcosa in più: da due o tre anni sta costruendo, tassello dopo tassello, una rosa per vincere. Nel girone C, invece, regna un grande equilibrio: ci sono tre piazze e tre proprietà molto forti e secondo me se la giocheranno fino alla fine".

Il Vicenza ha la miglior difesa e il miglior attacco e non perde in campionato da molto tempo. Quanto conta avere un allenatore come Gallo?
"Conta tantissimo. L’anno scorso ho vissuto da vicino la sua esperienza all’Entella, gestendo capitan Parodi, che era un pilastro della difesa. Conosco bene i suoi meccanismi e il suo modo di pensare.
A Vicenza sta ripetendo quanto di buono ha fatto l’anno scorso: una squadra solidissima, difficile da battere, che vince spesso e perde raramente. Sono questi i principi migliori per portare a casa un campionato".

Articoli correlati
Calcio italiano in crisi? Le proposte di Danilo Caravello per cambiare il sistema... Calcio italiano in crisi? Le proposte di Danilo Caravello per cambiare il sistema
Caravello: "L'estromissione del Rimini ha anticipato il mercato. Ravenna rivelazione"... Caravello: "L'estromissione del Rimini ha anticipato il mercato. Ravenna rivelazione"
Danilo Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla... Danilo Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Altre notizie Serie C
Perugia, rinforzo in attacco: dal Sorrento arriva Don Bolsius a titolo definitivo... UfficialePerugia, rinforzo in attacco: dal Sorrento arriva Don Bolsius a titolo definitivo
Latina, il giovane Farneti scende di categoria e va in prestito al Cannara UfficialeLatina, il giovane Farneti scende di categoria e va in prestito al Cannara
L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno... TMW RadioL'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Pergolettese, dal Genoa arriva in prestito Meconi: nella prima parte di stagione... UfficialePergolettese, dal Genoa arriva in prestito Meconi: nella prima parte di stagione era al Trento
Livorno, colpo in mezzo al campo: dalla Samp arriva Lorenzo Malagrida UfficialeLivorno, colpo in mezzo al campo: dalla Samp arriva Lorenzo Malagrida
La Salernitana rilancia per Lescano: 800mila euro all'Avellino e tre anni e mezzo... La Salernitana rilancia per Lescano: 800mila euro all'Avellino e tre anni e mezzo di contratto
Pineto, ecco Biggi per l'attacco. Arriva a titolo definitivo dalla Juventus UfficialePineto, ecco Biggi per l'attacco. Arriva a titolo definitivo dalla Juventus
Cortesi saluta il Carpi: va a titolo definitivo all'Arezzo. Dove firma fino al 2028... UfficialeCortesi saluta il Carpi: va a titolo definitivo all'Arezzo. Dove firma fino al 2028
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.1 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.2 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
Immagine top news n.3 Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Immagine top news n.4 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Immagine top news n.5 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.7 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Celtic Glasgow, O’Neill: "Espulsione ingiusta, in parità numerica avremmo vinto"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Non possiamo partire sempre con un gol sotto, tengo la reazione"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Orsolini: "Schiacciati nella loro area, attaccato in tutti i modi"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, il Dall'Ara resta tabù. Il successo manca da oltre un mese e mezzo
Immagine news Serie A n.5 Il Como irrompe sul mercato: Kaiki vicinissimo, può arrivare subito anche Cuenca
Immagine news Serie A n.6 Il Bologna richiama Karlsson dal prestito all'Aberdeen. Sarà dirottato altrove
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Immagine news Serie B n.2 Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, colpo per il futuro: dalla Roma arriva Tancredi Vella a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi in vista della Carrarese: "Loro son veloci ma concedono, servirà abilità"
Immagine news Serie B n.5 Monza, ecco Caso per l'attacco: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Modena
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Cerri sempre più vicino: restano da limare alcuni dettagli con il Como
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, rinforzo in attacco: dal Sorrento arriva Don Bolsius a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Latina, il giovane Farneti scende di categoria e va in prestito al Cannara
Immagine news Serie C n.3 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, dal Genoa arriva in prestito Meconi: nella prima parte di stagione era al Trento
Immagine news Serie C n.5 Livorno, colpo in mezzo al campo: dalla Samp arriva Lorenzo Malagrida
Immagine news Serie C n.6 La Salernitana rilancia per Lescano: 800mila euro all'Avellino e tre anni e mezzo di contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.3 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.4 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?