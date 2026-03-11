Di Canio critica Tudor, ma c'è un suo precedente del 2012. Lo ricordano in Inghilterra

Fa molto discutere ancora oggi quanto avvenuto ieri sera nella partita valevole per gli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Tottenham, con la scelta di Igor Tudor di sostituire Vicario tra i pali degli Spurs con il ceco Kinsky, il quale però a sua volta è stato sostituito dopo appena 17 minuti per due errori vistosi, che erano costati il momentaneo 3-0 per gli spagnoli (che hanno vinto poi 5-2).

Inevitabilmente la mossa di Tudor per la porta del Tottenham è finita nel mirino di molte critiche, che hanno ritenuto inadeguato tornare indietro sui propri passi a partita di fatto appena iniziata. Tra questi, anche l'ex attaccante Paolo Di Canio, che nello studio di Sky Sport ha dichiarato: "In questo caso Tudor se l'è cercata, possiamo anche essere severi. E mi dispiace per lui, che domani lo distruggeranno: scelte del genere non sono comprensibili. Posso capire Vicario, nello spogliatoio deve esserci stato qualche confronto, perché le ultime sconfitte non sono state colpa solo di Vicario. Però in una partita così delicata metti questo ragazzo che arriva dal campionato ceco e dici che è forte, per poi vedersi costretto a inserire Vicario. Così hai distrutto Kinsky. E te la sei cercata".

Arriva in tal senso una sorta di risposta a Di Canio dall'Inghilterra, formulata dal giornalista Michael Cox, uno dei nomi di punta della rivista The Athletic. Il quale ricorda come Di Canio stesso aveva fatto qualcosa di simile nel 2012, quando da allenatore dello Swindon aveva sostituito il suo portiere Wes Foderingham dopo 21 minuti della partita contro il Preston di League One (terza serie del calcio inglese) sul risultato parziale di 2-0 (sarebbe finita poi 4-1). Con lo stesso Di Canio che al termine del match fece volare gli stracci col suo portiere, arrivando a definirlo come il peggior professionista con cui ha avuto a che fare.

E qui si inserisce la risposta di Cox: "Per essere chiari, credo che l'analisi di un ex allenatore che una volta ha sostituito il portiere dopo 21 minuti e poi lo ha chiamato 'il peggior professionista che abbia mai visto' possa essere utile".