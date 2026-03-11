Bayer-Arsenal, le formazioni ufficiali: Schick parte dalla panchina, Gyokeres dal 1'

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Champions League. Alla BayArena il Leverkusen scenderà in campo fra un'ora contro l'Arsenal per provare l'impresa contro la squadra che sta comandando la Premier League. I rossoneri tedeschi hanno eliminato nel playoff l'Olympiacos mentre i Gunners hanno staccato il pass per gli ottavi già nella fase campionato piazzando al primo posto con otto vittorie in otto gare. Il primo atto di una sfida avvincente e che vedrà nella sfida dell'Emirates Stadium fra sei giorni il secondo atto.

Le selte di Hjulmand

Kasper Hjulmand lascia in panchina Patrik Schick e schiera al centro dell’attacco Kofane supportato da Maza e Terrier. Nel 3-4-2-1 della formazione tedesca ci sono Palacios e Garcia in cabina di regia con Poku e Grimaldo sulle corsie laterali. In difesa davanti a Blaswich giocano Quansah, Andrich e Tapsoba.

L'undici di Arteta

Risponde Mikel Arteta con il 4-2-3-1 con Gyokeres al centro dell’attacco supportato da Saka, Eye e Martinelli. In difesa a protezione della porta di Raya ci sono Timber a destra e Hicapié a sinistra mentre Saliba mentre Gabriel Magalhaes completano il reparto. A centrocampo infine spazio a Rice e Zubimendi.

Le formazioni ufficiali

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli, Gyokeres.