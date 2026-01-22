La Salernitana rilancia per Lescano: 800mila euro all'Avellino e tre anni e mezzo di contratto

È sicuramente il nome più chiacchierato di questo mercato invernale, ma adesso la situazione legata a Facundo Lescano sembra ormai in via risoluzione, con l'attaccante ormai prossimo a lasciare un Avellino che comunque non ha fretta di cedere.

Al netto di ciò, come riportano i colleghi di tuttosalernitana.com, in casa Salernitana è arrivato il placet di patron Danilo Iervolino per acquistare il cartellino dell'argentino a titolo definitivo. Pareggiata quindi l'offerta dell'Union Brescia, che sembrava aver messo sul piatto circa 800mila euro, una somma inferiore al milione di euro originariamente richiesto ma ritenuta congrua dagli irpini. A fare la differenza, però, la durata del contratto: la Salernitana ha messo sul piatto un accordo di tre anni e mezzo, mentre i lombardi proponeva un biennale: fattore da non trascurare, e probabilmente non lo trascurerà neppure Lescano, al quale spetta l'ultima parola.

Ricordiamo che, come avevamo anticipato, a dicembre il giocatore aveva ricevuto un'offerta dal Paraguay, che raggiungeva appunto il milione di euro, ma lo stesso non aveva gradito la destinazione. La sua volontà, infatti, è sempre stata quella di rimanere in Italia. E Salerno potrebbe esser la giusta scelta, considerando poi che già in estate il club granata lo aveva cercato.