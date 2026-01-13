TMW La Samb tenta l'affondo per Lepri: ai dettagli con la Reggiana per il prestito del difensore

Tra i giocatori coinvolti nel crac del Rimini, escluso dal campionato di Serie C lo scorso 28 novembre, c'è stato anche il difensore Tomas Lepri, che alcuni giorni dopo - era il 9 dicembre - ha però trovato altra collocazione: sul classe 2003 ha infatti deciso di puntare la Reggiana, che, guardando in prospettiva, si è assicurata il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2028. Reparto difensivo granata, però, già affollato, ed ecco quindi che per Lepri si aprono le porte di un prestito, affinché possa continuare il proprio percorso.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è la Sambenedettese ad aver bussato alla porta della compagine emiliana, con la quale ha definito il prestito del giocatore, su esplicita richiesta di mister Filippo D'Alesio, che lo aveva allenato appunto a Rimini; rimangono solo da mettere nero su bianco gli ultimi dettagli, ma entro domani dovrebbe chiudersi il tutto.