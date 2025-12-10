Un altro giovane di talento per la Reggiana: i granata si aggiudicano la corsa a Lepri

Nonostante in questa stagione avesse giocato appena una gara con la maglia del Rimini, club poi estromesso dalla Serie C per le gravi difficoltà finanziarie che neanche i vari passaggi di proprietà – su cui bisognerebbe aprire un capito a parte - avevano risolto, Tomas Lepri era uno dei giocatori più attenzionati dopo lo svincolo con diversi top club di Serie C e altri di Serie B che lo hanno corteggiato negli ultimi giorni.

A spuntarla alla fine è stata la Reggiana che ha battuto la concorrenza di Pescara e Ascoli su tutte aggiudicandosi un altro giovane di talento e prospettiva. Un profilo che appare pienamente in linea con la filosofia granata di puntare su giocatori che possano fare bene già nell’immediato e rappresentare una plusvalenza futura per tenere in ordine i conti e permettere nuovi investimenti in un’ottica di crescita senza fare passi più lunghi della gamba. Ora la palla passerà a Davide Dionigi, tecnico che sta dimostrando il proprio valore nella sua terra, che dovrà gestirlo e farlo crescere come sta già facendo con gli altri giovani a sua disposizione presenti in rosa.

Per Lepri, che alle spalle vanta 85 presenze fra Serie C e coppa di categoria, oltre a una presenza in Coppa Italia, quella della Reggiana rappresenta un’occasione da sfruttare per dimostrare il proprio talento e proseguire quel percorso di crescita interrotto per motivi extracalcistici a Rimini. In una squadra che veleggia in zona play off, in una piazza calorosa e ambiziosa e con un tecnico che sa valorizzare i giovani sembrano esserci tutti i presupposti per crescere ancora e affermarsi ad alti livelli.