Ufficiale

Reggiana, Lepri torna in Serie C: giocherà in prestito alla Sambenedettese

Reggiana, Lepri torna in Serie C: giocherà in prestito alla Sambenedettese
© foto di Matteo Ferri
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:36Serie B
Tommaso Maschio

Arrivato alla Reggiana dopo il fallimento del Rimini a inizio dicembre per Tomas Lepri l'esperienza in granata è terminata dopo poco più di un mese. Il difensore centrale classe 2003, che finora non è mai stato utilizzato dal tecnico Davide Dionigi, torna infatti a calcare i campi della Serie C in prestito. Ad accoglierlo, come anticipato, sarà la Sambenedettese dove il ragazzo potrà giocare con maggiore continuità e completare il suo percorso prima di tornare in Emilia nel club con cui ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato del club emiliano:

"AC Reggiana comunica di avere ceduto a titolo temporaneo alla Sambenedettese le prestazioni sportive del difensore Tomas Lepri, che vestirà in prestito la maglia del club marchigiano fino al termine della stagione. La società augura a Tomas le migliori fortune per il proseguimento della stagione".

Questo invece il comunicato dei marchigiani:
La U.S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del difensore classe 2003 Tomas Lepri proveniente dalla Reggiana con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.

Romagnolo doc, Lepri ha svolto la trafila calcistica nel settore giovanile del Cesena, squadra con la quale esordisce in Serie C nella gara contro il Gubbio il 31 marzo 2021. Nella stagione 2023/24 si accasa nella sua città natale, Rimini, dove rimane fino a dicembre per poi passare, dopo lo svincolo, a titolo definitivo, in Serie B alla Reggiana. Complessivamente, l’alfiere difensivo ha collezionato sino ad ora 125 presenze, 3 gol e 4 assist.

Il numero di maglia scelto è il 98".

