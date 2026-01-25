Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Salernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il Ravenna

Salernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il RavennaTUTTO mercato WEB
© foto di claudia.marrone
Oggi alle 22:03Serie C
Alessandra Stefanelli

Ivan Varone sembra ormai essere fuori dal progetto tecnico della Salernitana ed è tra i giocatori che dovranno trovare una nuova sistemazione a gennaio. Nei giorni scorsi anche il suo agente, Matteo Coscia, aveva confermato la volontà di lasciare la Campania.

Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sulle tracce del centrocampista napoletano ci sarebbe il Ravenna. Arrivato in estate dall’Ascoli, Varone non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Giuseppe Raffaele, da qui la decisione dell’addio.

Articoli correlati
È finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla... È finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla Cavese
Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"... Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"
Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei... Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei ragazzi"
Altre notizie Serie C
AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"... AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"
Salernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il Ravenna TMWSalernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il Ravenna
È finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla... TMWÈ finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla Cavese
Team Altamura, Mangia: "Pareggio giusto, ma voglio continuità. Vietato pensare al... Team Altamura, Mangia: "Pareggio giusto, ma voglio continuità. Vietato pensare al Trapani"
Bucchi esalta l'Arezzo dopo la vittoria sulla Juventus NG: "Così possiamo restare... Bucchi esalta l'Arezzo dopo la vittoria sulla Juventus NG: "Così possiamo restare in vetta"
Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano... Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano paga"
Serie C, Alcione show nel Girone A. Sorridono Gubbio e Livorno nel Girone B Serie C, Alcione show nel Girone A. Sorridono Gubbio e Livorno nel Girone B
Pres. Trapani gongola sui social: "Quanti gufi ba*tardi ingoieranno a stento stasera..."... Pres. Trapani gongola sui social: "Quanti gufi ba*tardi ingoieranno a stento stasera..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
4 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
5 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte
Immagine top news n.1 La risposta di David al 'no' di En-Nesyri. La profezia del canadese è la speranza di Spalletti
Immagine top news n.2 Spalletti vince la sfida degli ex: Conte naufraga nella 'sua' Torino, Juventus-Napoli 3-0
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine top news n.4 Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante
Immagine top news n.5 Il Genoa la vince con i cambi: Malinovskyi, Ekuban e Messias ribaltano 3-2 il Bologna
Immagine top news n.6 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.7 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, i numeri delle prime 18 di Spalletti in campionato: la via verso la grandezza
Immagine news Serie A n.2 Montolivo: "Hojlund non sta dando peso specifico al Napoli, Conte oggi non ha soluzioni"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, altro stop per Collocolo. Nicola: "Ha sentito una fitta. Mercato? Siamo sereni"
Immagine news Serie A n.4 La Roma riprende il Milan di rigore: mano di Bartesaghi, 1-1 firmato da Pellegrini
Immagine news Serie A n.5 Scotto dopo il 3-0 di Torino: "Il Napoli recrimina per un rigore clamorosamente non concesso"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Ferguson: "A Skorupski non devo dire niente, ha esperienza. Rialziamoci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il Ravenna
Immagine news Serie C n.3 È finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla Cavese
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, Mangia: "Pareggio giusto, ma voglio continuità. Vietato pensare al Trapani"
Immagine news Serie C n.5 Bucchi esalta l'Arezzo dopo la vittoria sulla Juventus NG: "Così possiamo restare in vetta"
Immagine news Serie C n.6 Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano paga"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?