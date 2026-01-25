TMW
Salernitana, Varone sempre più in uscita: sulle sue tracce c'è il Ravenna
TUTTO mercato WEB
Ivan Varone sembra ormai essere fuori dal progetto tecnico della Salernitana ed è tra i giocatori che dovranno trovare una nuova sistemazione a gennaio. Nei giorni scorsi anche il suo agente, Matteo Coscia, aveva confermato la volontà di lasciare la Campania.
Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sulle tracce del centrocampista napoletano ci sarebbe il Ravenna. Arrivato in estate dall’Ascoli, Varone non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Giuseppe Raffaele, da qui la decisione dell’addio.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile