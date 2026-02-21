TMW Neri riparte dalla Nuova Sondrio. L'ex Vis Pesaro ha raggiunto l'accordo con i lombardi

Una stagione da risollevare per la Nuova Sondrio, militante nel Girone B di Serie D, e un innesto di spessore per la compagine lombarda che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si è assicurata Gian Marco Neri per la difesa. Classe 2002 e prodotto del vivaio della Fiorentina, il giocatore è reduce dall'ottima stagione con la Vis Pesaro, che lo ha visto tra i protagonisti della compagine marchigiana nel passato campionato: ora, Neri, è pronto a ripartire per cercare di condurre il Sondrio alla salvezza.

Atteso il comunicato ufficiale del club, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.