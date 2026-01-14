Latina, Volpe: "Qualificazione alla finale di Coppa aperta. Al ritorno sfrutteremo il fattore casa"

Si è conclusa la prima delle due semifinali di Coppa Italia Serie C, con il Latina che ha chiuso la gara contro il Renate sull'1-1: sarà quindi il confronto di ritorno, con eventuali rigori e supplementari, a determinare la finalista che fronteggerà la vincente di Ternana-Potenza, scese in campo alle ore 18:00.

Al netto di ciò, queste, riprese dai canali ufficiali del club, le parole del tecnico dei pontini Gennaro Volpe: "Sapevamo che questa gara si sarebbe decisa sui 180 minuti, forse anche qualcosa in più. Abbiamo visto un ottimo latina, una squadra in salute, che sta bene anche in campionato: oggi, per larghi tratti, abbiamo avuto il predominio del gioco, l’unico rammarico è non essere riusciti a concretizzare il vantaggio di Hergheligiu. In vista del ritorno, però, ci sono tutte le componenti per essere fiduciosi”.

Su questo, precisa quindi: "Oggi ho cambiato otto undicesimi rispetto alla gara di sabato, ma lo spartito è rimasto lo stesso: questo significa che il processo di crescita sta continuando e sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Forse nel secondo tempo siamo un po’ calati, ma credo che abbiamo rischiato poco o nulla. Ho una squadra che si è resa da subito disponibile, i ragazzi stanno assimilando tutto nel modo migliore possibile, c’è qualità di gioco e questo gratifica il lavoro mio, dello staff e del gruppo, che ho trovato coeso, disponibile e completamente dentro al percorso”.

Conclude: "La qualificazione è totalmente aperta e credo che sia noi che il Renate abbiamo le stesse possibilità di passare il turno. Al ritorno loro ritroveranno giocatori importanti, quindi sarà una sfida apertissima. Giocare in casa dovrà essere un quid in più da sfruttare”.