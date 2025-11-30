TMW Torino, Baroni: "Adams è recuperato. A Lecce voglio una prestazione di carattere"

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della trasferta sul campo del Lecce, in programma oggi alle 12.30 allo stadio Via del Mare. Queste le parole raccolte da Tuttomercatoweb:

Su Adams: “E’ recuperato, è un giocatore che sa sempre spendersi in campo, è un ragazzo sempre positivo e ha una sua energia che prescinde da tutto”.

Sui black out del Toro: “La mentalità è un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo. E’ l’elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro. La squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista; ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c’è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo. Mi aspetto una prestazione di vigore e di carattere”.

Sugli esterni: “Non ho tutti i quinti a disposizione perché Biraghi ha avuto un problema. Con il Como hanno giocatori tutti gli altri tre quinti, i calciatori si allenano per giocare le partite, le rotazioni fanno parte dei momenti, come quando ci sono turni infrasettimanali oppure in base alle condizioni individuali. Nel caso di Pedersen deciderò all’ultimo”.

Sull’1-5 con il Como: “L’abbiamo rivista molte volte. La squadra deve avere più attenzione nell’ultimo metro di gioco, sia nella fase offensiva che difensiva. E questa sarà la nostra chiave primaria di miglioramento”.

Sul Lecce: “E’ una città meravigliosa e la squadra si porta sempre dietro un grande attaccamento della sua gente. E’ un ambiente in cui si sente forte questo connubio: per questo motivo l’unica strada per noi sarà fare una partita di alto spessore”.

Sulla scelta in porta: “Torna Israel”.

Su Vlasic: “E' un calciatore di squadra e capisce che la sua collocazione è funzionale al rendimento complessivo. Si sa sacrificare ed è convincente in qualunque ruolo lo si utilizzi”.

Sui cambi tattici: “La squadra deve avere una sua identità indipendentemente dalle assenze. Con il Como ci è mancato equilibrio soprattutto nella parte finale della partita. A Lecce, anche in attacco, cercheremo di trovare le soluzioni migliori”.

Su Zapata: “Più che scelte diverse di gioco, servono tempi di gioco diversi. Una maggior velocità nella rifinitura senza rallentare le azioni quando c’è lo spazio per chiuderle. Zapata si alimenta nel ritmo offensivo, e questo è il modo migliore per poterlo servire”.

Sulla difesa: “Conosciamo i problemi del futuro ma ora lavoriamo sul presente. In prospettiva comunque può essere una soluzione alternativa perché la squadra la conosce ed è in grado di poterla interpretare”.