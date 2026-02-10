Salernitana, Lescano: "A Cava per regalare una gioia ai tifosi. Rispettiamo la protesta"

Doppietta e sorriso ritrovato per Facundo Lescano, protagonista nel 3-0 della Salernitana sul Casarano. “Volevamo riscattarci dopo due gare negative, oggi ci è girata bene – ha detto l’attaccante granata –. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e a chiuderla, perché poi può sempre arrivare un episodio sfavorevole”. Lescano rivendica il proprio ruolo: “Sono venuto per dare una mano alla Salernitana. Sono un attaccante e devo contribuire con i gol. Qualcosa abbiamo lasciato per strada, ma ora godiamoci questa vittoria”.

Spazio anche alla comprensione per la protesta del pubblico: “I tifosi sono delusi e hanno diritto di contestare. Noi dobbiamo lavorare, restare uniti e trovare continuità”. Sguardo già al futuro: “Da domani testa al derby di Cava. Servirà personalità per regalare una gioia ai tifosi”. La dedica finale è personale e collettiva: “La doppietta è per la mia ragazza e per tutta la squadra”.