Globe Soccer Awards 2025, il PSG domina: Luis Enrique eletto come miglior allenatore

Il PSG fa incetta di trofei al Globe Soccer Awards 2025, la sedicesima edizione in corso in questi minuti a Dubai, che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. E il premio di miglior allenatore è stato assegnato a Luis Enrique.

Autore di una stagione da campione assoluto, capace di vincere 6 trofei in un anno solare (Champions League, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa di Francia), dopo aver sfiorato anche il Mondiale per Club, il tecnico spagnolo si gode i frutti di un lavoro cominciato due anni fa. Lo stesso che ha richiesto una rivoluzione totale nel club transalpino, rinunciando a troppe stelle e puntando sul fattore compattezza di squadra, con la valorizzazione di giovani di talento non incentrati su se stessi.

Luis Campos, premiato come miglior direttore sportivo nella stessa cerimonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dal palco: "Prima di tutto grazie mille per questo premio, è un onore per me. Questo non è un trofeo personale, è il trofeo di un top team. Pensiamo al calcio e a giocare a calcio e siamo così felici di questa nuova filosofia nel club. Voglio dire grazie a mia moglie e al mio presidente (Al Khelaifi, ndr), grazie per l'opportunità e per credere in me. Abbiamo un allenatore incredibile e dei giocatori eccezionali".