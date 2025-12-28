Carnevali sul mercato: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match casalingo col Bologna. Queste le sue due dichiarazioni, anche in ottica mercato: "Il 2025 è stato un anno buono: siamo tornati in Serie A e ripartiti con quella che è stata sempre la nostra forza, cercando di fare delle buone gare e delle buone partite. Siamo in una buona fase, anche in una buona zona di classifica. Il nostro obiettivo principale in ogni caso è sempre restare in Serie A".

Sul mercato di gennaio: "Noi abbiamo sempre attaccato. Se riusciamo, vorremmo inserire qualche tassello. Poi sappiamo che ci sono richieste per alcuni giocatori importanti, ma come sempre cercheremo di mantenere la nostra squadra fino almeno a fine stagione proprio per centrare l'obiettivo. Dopodiché permetteremo ai nostri ragazzi, credo ce ne sia anche più di uno, di andare a giocare in un grande club".

Sui rinforzi che servono: La nostra forza è l'attacco, dove non dobbiamo fare nulla. Lì dobbiamo cercare semmai di mantenere i giocatori richiesti da altre squadre. Abbiamo piuttosto la necessità di intervenire sugli esterni bassi".