Globe Soccer Awards 2025, Luis Campos premiato come miglior direttore sportivo

A Dubai, in questo pomeriggio in Italia, si sta celebrando la cerimonia dei Globe Soccer Awards (la sedicesima edizione), che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. Tra gli svariati riconoscimenti appena assegnati spicca - da Lamine Yamal a Raphinha - quello di Miglior Direttore Sportivo assegnato a Luis Campos.

La figura chiave e dirigente che ha costruito il dream team del PSG di Luis Enrique, capace di vincere quasi tutti i trofei in palio nel 2025, in totale sei titoli riposti nella bacheca del club transalpino. Specialmente la prima Champions League della storia, così attesa e inseguita nel tempo, nella famigerata finale di Monaco contro l'Inter terminata 5-0.

"Prima di tutto grazie mille per questo premio, è un onore per me. Questo non è un trofeo personale, è il trofeo di un top team. Pensiamo al calcio e a giocare a calcio e siamo così felici di questa nuova filosofia nel club. Voglio dire grazie a mia moglie e al mio presidente (Al Khelaifi, ndr), grazie per l'opportunità e per credere in me. Abbiamo un allenatore incredibile e dei giocatori eccezionali".