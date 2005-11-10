Sassuolo, Esposito: "Niente alibi, dare la colpa a qualcuno sarebbe troppo facile"

Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa per 3-0 contro la Roma: "Sono contento per la Nazionale, ma in questo momento faccio fatica a pensarci. Il perché di questo momento è difficile da trovare, bisogna lavorare ancora più forte. Non si può dare la colpa a qualcuno perché sarebbe troppo facile e non ci farebbe del bene, non dobbiamo cercare alibi".

Stai provando a dare un segnale col tuo atteggiamento in campo?

"In questo momento ci sono anch'io, non posso tirami fuori. Se siamo in questa situazione è anche colpa mia, sto provando a dare qualcosa in più con le mie rincorse ma non si sta vedendo. Quello che mi può aiutare è che in questi anni ho giocato per questi obiettivi, so che salvarsi è dura, è difficile alzare la testa ma bisogna pedalare più forte degli altri".