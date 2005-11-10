Roma, Rodrigo Mora: "Felice di giocare con Soule e Malen, andrà sempre meglio"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:45Serie A
autore Marco Pieracci
07.11.2026 23:45Serie A
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Rodrigo Mora, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-0 sul Sassuolo: "Sono in un momento veramente buono, ma il calcio è questo: a volte giochi, altre no. L'importante è che tutti insieme aiutiamo la squadra a vincere".
La connessione con Soulé e Malen sta migliorando?
"Penso che possa andare sempre meglio gara dopo gara, sono veramente felice di giocare con loro".
Cosa vuol dire non trovare più Cristiano Ronaldo in nazionale?
"Sono molto felice per la mia convocazione, sono stato fortunato a giocare e condividere lo spogliatoio con lui. Tutto il Portogallo deve ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni".
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