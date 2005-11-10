Si chiude l'11ª giornata di Serie C: Sipos e Manconi i più vicini alla doppia cifra. La marcatori

Nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, è andata in archivio l'11ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, e tra oggi e domani si avrà il quadro completo del tutto, considerando che si giocheranno anche i recuperi di due match delle U23: oggi al via Inter U23-Scafatese, domani è il turno di Atalanta U23-Vis Pesaro. A ogni modo si smuovono le classifiche dei tre raggruppamenti, ma anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati e che sono prese in considerazione le prime cinque posizioni di ogni girone.

Di seguito, il punto della situazione:

GIRONE A

6 gol: Anatriello (Lumezzane)

5 gol: Molina (1; Trento), Rolfini (Alcione)

4 gol: Galuppini (2; Ospitaletto), Ladisa (Trento), Morselli (Alcione), Nanni (Arzignano), Paolucci (Cittadella)

3 gol: Anelli (Renate), Casarini (1; Carpi), Corti (Pergolettese), Crespi (Union Brescia), D’Amico (1, Folgore Caratese), Desogus (AlbinoLeffe), Durmisi (Juventus Next Gen), Figoli (Carpi), Gobbi (Ospitaletto), Ihnatov (Cittadella), Mandelli (AlbinoLeffe), Mezsargs (Folgore Caratese), Montipò (Carpi), Moretti (Arzignano), Rizzo Pinna (Union Brescia), Romio (Arzignano), Stefanoni (Ospitaletto)

2 gol: Antonucci (Cittadella), Arena (Lecco), Aucelli (Trento), Ballabio (Giana Erminio), Barberis (Cittadella), Bertoli (Pro Vercelli), Biondi (Desenzano), Burruano (Pro Vercelli), Calì (2; Renate), Capello (Lecco), Casarotto (Lecco), Casasola (Union Brescia), Comelli (Giana Erminio), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Ebone (Lumezzane), Garetto (Trento), Guerra (Juventus Next Gen), Leone (Juventus Next Gen), Manetti (Lecco), Mattioli (Arzignano), Mondini (Ospitaletto), Morosini (Carpi), Ndrecka (Cittadella), Nessi (Ospitaletto), Pellegrino (Lecco), Penta (Arzignano), Pitou (Alcione), Rizzo (Lecco), Sali (AlbinoLeffe), Sall (Carpi), Sassi (AlbinoLeffe), Sia (Dolomiti Bellunesi), Sina (Union Brescia), Sottini (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Ubaldi (Desenzano), Zennaro (Union Brescia)

GIRONE B

8 gol: Sipos (1; Reggiana)

7 gol: Di Stefano (Torres)

6 gol: Rabbi (1; Ravenna), Stoppa (Campobasso)

5 gol: Coveri (Forlì), Mazzocchi (1; Spezia)

4 gol: Bellini (1; Pianese), Canotto (1; Perugia), Gori (1; Grosseto), Nicastro (Vis Pesaro), Petrelli (Forlì), Portanova (1; Reggiana), Tenkorang (Ravenna)

GIRONE C

8 gol: Manconi (1; Casertana)

6 gol: Pugliese (Picerno)

5 gol: Abreu (Picerno), Cargnelutti (Sorrento), Petrungaro (Potenza), Ravasio (1; Foggia), Zuberek (Inter U23)

4 gol: Balde (Giugliano), Butic (1; Bari), Chiricò (2; Casarano), Cicerelli (2; Catania), Coda (1; Catania), De Rosa (Giugliano), Fusco (Cavese), Ghisolfi (Potenza), La Gumina (Salernitana), Maggiore (Bari), Mosconi (2; Inter U23), Selleri (Potenza), Zunno (1; Crotone)

3 gol: Castelli (Casertana), Castorani (2; Potenza), Castro (Barletta), Celiento (Casarano/Salernitana), D’Auria (Potenza), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Esposito (Giugliano), Ferrante (Barletta), Insigne (Catania), Kanoute (Picerno), Meola (Savoia), Minaj (Cavese), Musso (Crotone), Orlando (1; Cavese), F. Russo (Catania), Starita (Sorrento), Vido (Monopoli), Virgilio (Picerno), Volpicelli (1; Scafatese), Yeboah (Savoia)