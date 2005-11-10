Salernitana a lavoro per il post Cosmi: da Troise a Toscano, i nomi al vaglio di un club in confusione

Una fase decisamente confusionale quella che sta vivendo la Salernitana, che, come abbiamo raccontato questa mattina, ha esonerato Serse Cosmi: manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la direzione che ha preso il club è questa.

Chi, però, al posto di Cosmi?

Al netto delle tante conferme sul trainer che la proprietà aveva diffuso nelle scorse settimane, il clima tempestoso era già nell'aria, e, come avevamo raccontato, Fabio Prosperi era già monitorato; sul tecnico ex Cavese, però, è fortissimo anche l'interesse del Picerno che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, pare non aver mollato ancora la presa. La Salernitana, dunque, osserva anche altri profili, ultimo in ordine cronologico Emanuele Troise, reduce dall’esperienza positiva al Lumezzane; sullo sfondo anche dei big come Domenico Toscano - che con il Ds Faggiano ha lavorato anche nell'annata 2024/2025 a Catania - e Fabio Caserta, che vorrebbe però attendere una Serie B.

Soluzione interna davvero così impossibile?

Remota l'ipotesi della soluzione interna? A ora è difficile dirlo, ma non è in realtà da escludere. Giuseppe Scurto potrebbe infatti allenare, e anche questa è una delle idee al vaglio. Non resta che attendere.