TMW Vis Pesaro, si allunga la lista delle pretendenti per Bove: c'è anche un club del Girone C

Si allunga la lista delle pretendenti per Davide Bove, centrale difensivo classe 1998 in forza alla Vis Pesaro.

Nei giorni scorsi per il giocatore beneventano erano emersi gli interessamenti di Novara e Pro Vercelli per quanto riguarda il Girone A e Perugia per il Girone B.

Nelle ultime ore, però, si è aggiunta un'altra società. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, del Monopoli entrato in corso con un'offerta importante.

Da parte del club marchigiano c'è apertura all'addio ma solo a titolo definitivo visto che il giocatore ha un accordo in essere fino al giugno 2028.