TMW
Vis Pesaro, si allunga la lista delle pretendenti per Bove: c'è anche un club del Girone C
Si allunga la lista delle pretendenti per Davide Bove, centrale difensivo classe 1998 in forza alla Vis Pesaro.
Nei giorni scorsi per il giocatore beneventano erano emersi gli interessamenti di Novara e Pro Vercelli per quanto riguarda il Girone A e Perugia per il Girone B.
Nelle ultime ore, però, si è aggiunta un'altra società. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, del Monopoli entrato in corso con un'offerta importante.
Da parte del club marchigiano c'è apertura all'addio ma solo a titolo definitivo visto che il giocatore ha un accordo in essere fino al giugno 2028.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
3 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile