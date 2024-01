Ufficiale Monopoli, salgono a tre gli arrivi dal Cosenza: ecco l'attaccante Cubretovic

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:43 Serie C

Dopo La Vardera e Arioli il Monopoli ha annunciato un altro colpo in entrata dal Cosenza. Si tratta dell'attaccante croato Cubretovic. Questo il comunicato del club:

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Cubretovic.

Attaccante classe 2004, nato a Spalato (Croazia) il 18 aprile, Cubretovic è in Italia da gennaio 2023, quando il Cosenza lo ha prelevato dal RNK Split (società con la quale aveva esordito in prima squadra). Cubretovic ha collezionato complessivamente 22 presenze con la maglia della formazione Primavera del Cosenza tra campionato e play off.

Il calciatore ha scelto la maglia numero 28".