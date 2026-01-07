TMW Non solo il Vicenza. Anche il Carpi guarda in casa Reggiana: al vaglio capitan Rozzio

Si stanno rincorrendo da giorni rumors circa il futuro di Paolo Rozzio, attuale capitano della Reggiana che pare finito nel mirino del Vicenza, che starebbe pensando al classe 1992 come possibile rinforzo per la propria retroguardia; nulla di ufficiale o altro, sono ancora da fare dei passaggi chiave - come a esempio verificare la disponibilità della varie parti chiamate in causa - ma non è escluso che in questo lungo mese possa esserci l'affondo dell'attuale capolista del Girone A di Serie C.

A ogni modo attenzione, non è solo il Lane la formazione che sta vagliando il profilo del centrale, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Rozzio è anche un'idea per il Carpi, che si sta muovendo con estrema attenzione sul mercato, senza la necessità imminente di interventi ma con la massima attenzione a eventuali opportunità.

Difficile, però, adesso, capire quella che sarà la volontà di Rozzio, bandiera del club, che non ha comunque la necessità di privarsene; la scelta sembra più nelle mani del giocatore, che sta trovando poco spazio in granata. La sua volontà farà la differenze, ma probabilmente non ci sarà neppure la fretta di prendere la decisione finale. Del resto, ci sarà tempo sino alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio...