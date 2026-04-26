Milan, Saelemaekers: "Pareggio giusto. Champions più vicina? Pensiamo a lavorare"
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Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, dopo il pareggio contro la Juventus è intervenuto al microfono di Milan Tv: "Abbiamo dato tutto, oggi per la mentalità c'è davvero poco da dire. La Juve è tosta, hanno giocato bene ed è stata equilibrata. Credo sia giusto il pareggio".
Sulla traversa colpita nella ripresa.
"E' stata una grande occasione per me, purtroppo la palla ha rimbalzato male e non l'ho presa bene, peccato...".
Obiettivo Champions più vicino?
"Noi lavoriamo ogni settimana, con la testa giusta per fare bene e arrivare al nostro obiettivo".
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