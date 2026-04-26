Solo 0-0 tra Milan e Juve, Conceicao: "Eravamo l'unica squadra in campo che voleva vincere"

"Non era il risultato che volevamo, abbiamo avuto opportunità di fare gol e siamo stati l'unica squadra in campo che voleva vincere". Tra i migliori in campo questa sera a San Siro, Francisco Conceicao parla così a Sky Sport dopo lo 0-0 tra Milan e Juventus: "Ma non ci siamo riusciti, adesso dobbiamo provare a vincere le prossime".

La crescita del portoghese, anche nella continuità di rendimento, è sotto gli occhi di tutti: "Però non avete ancora visto il miglior Conceicao, conosco le mie potenzialità e so cosa posso fare, sarò più forte nel futuro e lo dimostrerò. Posso fare più gol, un calciatore con le mie qualità deve finire con tanti gol, con calma ci riuscirò".

Il gioco della Juventus. "Sappiamo che stiamo giocando bene, siamo in crescita, però dobbiamo continuare questo step di crescita per vincere più partite possibili".